Auf der Re:Publica berichtete Alexander Gerst (deutscher Astronaut), wie das Leben auf der Internationalen Raumstation abläuft und was er dort erlebt hat.

Alexander Gerst, der auf Twitter als @Astro_Alex zu finden ist, legt in seinem Vortrag großen Wert darauf, dass auch Kinder verstehen, was er dort gemacht hat. Es waren daher die vorderen Reihen ausschließlich für Kinder reserviert.