GRIPS: Nachhilfe multimedial aufbereitet

Der Bayerische Rundfunk liefert mit “GRIPS” ein Nachhilfeportal der besonderen Art. Für die Schulfächer “Deutsch”, “Englisch” und “Mathematik” werden Themen via Film, Audio, Text und Übungsblatt vermittelt. Dabei wurde darauf geachtet, die Inhalte in einer lockeren und modernen Weise darzubieten.

In “Deutsch” kann man sich beispielsweise über Zeichensetzung, Wortarten oder den Aufbau von Gedichten informieren. In “Englisch” kann man den Präpositionen-Check durchführen oder etwas über die Steigerungsformen erfahren. In “Mathematik” übt man die Grundlagen des Prozentrechnens oder addiert Deziemalbrüche.

Die Inhalte werden zusätzlich via Podcast-Feed zur Verfügung gestellt – entsprechend landen neue Folgen automatisch in der Podcast-App auf dem Smartphone.

Homepage von GRIPS – BR alpha.