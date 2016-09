Osram Nightlux – keine Angst mehr im dunkeln

Kurzer Hardware-Tipp für alle Eltern deren Kinder in der Nacht Angst haben auf die Toilette zu gehen. Der Nightlux von Osram ist eine kleine Lampe mit Bewegungsmelder. Gespeist wird das ganze von drei Batterien und kann mit einem Aufkleber an der Wand befestigt werden. Zur Befestigung kann man aber auch die Magneten, die im Gehäusedeckel verbaut sind, nutzen und es an einen Heizkörper oder ähnliches “kleben”.



Die Dauer des Lichtes kann man zwischen 10 und 60 Sekunden variieren. Danach geht das Licht selbständig wieder aus. Am Tag funktioniert das ganze dann automatisch nicht und schont so die Batterien.

Erfreulich: Kostenpunkt des ganzen nur um die 7-10€.